Meta – Comeback 2026?

Meta überrascht den Markt mit einem Zukauf, der exakt in das nächste große Wachstumsfeld zielt: KI-Agenten. Der Konzern übernimmt die in Singapur ansässige Manus für über 2 Mrd. US-$ – ein Deal, der Metas Produktpalette von Instagram bis WhatsApp um ausführende, mehrstufig arbeitende Agenten erweitern soll. Manus war ursprünglich in China gestartet und verlegte 2025 seinen Hauptsitz nach Singapur; Meta will verbliebene China-Bezüge vollständig kappen.

Warum Manus? Das Start-up fiel 2025 mit einem General-Purpose-Agenten auf, der aus kurzen Anweisungen längere Aufgabenketten abarbeitet – von Recherche über Website-Bau bis hin zu Datenanalysen. Binnen acht Monaten erreichte Manus >100 Mio. US-$ ARR und „Millionen Nutzer“ – ein ungewöhnlich schneller Proof of Demand für Agenten-Workflows.

Realitätsschub statt Hype: Auf der Remote Labor Index-Benchmark von Scale AI liegt Manus aktuell vorn – zugleich zeigt der Test, wie früh die Agenten-Welle noch ist: Die Automatisierungsquote liegt mit dem Spitzenwert bei rund 2,5 %. Für Anleger heißt das: großes Potenzial, aber eine Adoptionskurve, die erst anrollt. Genau hier kann Meta mit Distribution, Compute-Power und Integration in bestehende Produkte den Unterschied machen.

Worauf wir als Anleger achten:

Produkt-Integration & Roadmap: Welche Meta-Apps (WhatsApp, Messenger, Instagram, Workplace) erhalten zuerst Agenten-Funktionen – und mit welchen Preismodellen?

Nutzungsmetriken: aktive Agenten-Nutzer, Auftragsvolumen, SMB-Use-Cases.

Ökosystem & Talent: Metas parallel forciertes KI-Engagement (u. a. Kooperationen/Investments und prominente Neuzugänge) schafft Rückenwind – wichtig für die Geschwindigkeit beim Ausbau.

