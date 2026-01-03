Tesla – eigentlich zu teuer…

Pünktlich zum Jahresstart hat Tesla neue Auslieferungszahlen vorgelegt. Der Autobauer verfehlte im Schlussquartal die – bereits gesenkten – Erwartungen der Wall Street klar. Absatz und Jahresvolumen gingen zurück, während Wettbewerber BYD die Messlatte im Elektroauto-Geschäft höher legt. Die Energiesparte meldet dagegen einen Rekord.

Tesla meldete für den Zeitraum Oktober bis Dezember 418.227 ausgelieferte Fahrzeuge. Das lag unter dem Sell-Side-Konsens von 422.850 Einheiten. Gegenüber dem Vorjahresquartal sanken die Auslieferungen im Dezember-Quartal um 16 %.

Analysten erwarten in den kommenden Quartalen leicht schwächere US-Absätze für E-Autos, da Erschwinglichkeit für Teile der Verbraucher ein Hindernis bleibt. Das belastet die gesamte Branche – mit potenziellen relativen Vorteilen für Tesla. „Nur Marken mit starken Produkten, Kostendisziplin und Kundentreue sind in der Lage, Marktanteile zu halten oder zu gewinnen. Das spricht für Tesla“, schrieb Canaccord Analyst George Gianarikas.

Positiv überraschte die Energiesparte: Tesla meldete im Dezember-Quartal 14,2 GWh ausgelieferte Energiespeicher-Produkte – ein Rekord, nach 12,5 GWh im 3. Quartal 2025.

