RWE sieht Gas-Versorgung trotz Wintereinbruch gesichert
Foto: Gaszähler (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Essen (dts Nachrichtenagentur) - Trotz des Wintereinbruchs sieht der größte deutsche Stromerzeuger RWE die Gas-Versorgung gesichert.
"Bei einem normal kalten Winter hat Deutschland kein Problem beim Gas, die Lieferwege sind stabil. Doch das Energiesystem ist auf Kante genäht, das ist riskant", sagte RWE-Chef Markus Krebber der "Rheinischen Post". Zugleich ergänzte er: "Wenn man jeden Winter schaffen will, auch wenn es sehr kalt wird oder es Lieferausfälle gibt, ist es wichtig, die LNG-Terminals auszubauen." LNG ist Flüssiggas, das Deutschland aus mehreren Ländern erhält.
Krebber erwartet sinkende Gaspreise: "Wir werden nach heutiger Einschätzung gut durch den Winter kommen, das erwartet auch der Markt. Und er erwartet, dass die Gaspreise in den nächsten zwei Jahren sogar sinken, weil das Angebot an Flüssiggas (LNG) sich erhöhen wird."
Beim Strom erwartet der RWE-Chef 2026 sinkende Preise für die Verbraucher: "Ich gehe für 2026 von stabilen Großhandelspreisen aus. Da der Staat die Netzentgelte bezuschusst, wird es für viele Stromkunden unterm Strich 2026 günstiger werden. Auf mittlere Frist erwarte ich stabile Preise: Erzeugung wird günstiger, Netzentgelte werden teurer." Unabhängig davon müsse die Industrie strukturell entlastet werden, sagte Krebber mit Blick auf den Industriestrompreis.
batg1999 schrieb 12.11.25, 11:08
Normalerweise gehe ich bei Aktien raus, wenn ich gut im Gewinn bin und die Aktie nochmal so zulegt und ein Mehrjahreshoch erreicht.
Heute habe ich aber bei RWE das Gegenteil gemacht und meine Position um 30% aufgestockt.
Der Energiehunger treibt die Story und RWE kann hier sicherlich noch profitieren
Huta schrieb 07.10.25, 06:56
Guten Morgen!
RWE nähert sich inzwischen ja dem Jahreshoch. Dennoch glaube ich, dass die Aktie noch weiteres Potenzial hat.
Einmal natürlich weil in einer Gesellschaft, die, politisch gewollt, auf eine Elektrifizierung vieler Prozesse (Produktion, Mobilität, Wohnen) setzt, der Strombedarf ja sicher nicht weniger wird - mal ganz von den Stromfressern KI und Rechenzentren abgesehen.
MMn kann dieser Bedarf nicht von kleinen und kleinsten Stromerzeugern bedient werden. Es braucht dazu auch große Stromerzeuger, die das Netz ausbalancieren und Speichertechnologie sowie grundlastfähige Kraftwerke vorhalten. Und davon gibt es in Deutschland halt nicht so arg viele.
Was die Bewertung von RWE angeht. Das KGV dürfte aktuell nicht wirklich attraktiv sein, weil RWE noch immer in der Aufbau-/ Investitionsphase ist. Investitionen kosten immer zunächst Geld (Kapitslkosten plus Abschreibungen) bevor sie dann später Erträge abwerfen. Aber RWE will schon in 2027 je Aktie 3 Euro verdienen und 2030 sogar 4 Euro. Damit würde sich der heutige Kurs deutlich relativieren.
Zudem sollte man mMn einen Blick auf die Gesamtbewertung werfen. RWE wird aktuell mit knapp 29 Mrd Euro am Kapitalmarkt bewertet. Wenn man sich anschaut, dass RWE mit 15% an E.ON beteiligt ist, ist allein diese Beteiligung aktuell ca. 6,3 Mrd Euro wert. Dazu kommt cie Beteiligung an Amprion, die man in ein Joint Venture eingebracht hat. Der Partner musste 3,2 Mrd Euro bezahlen bzw. zusagen, die Ausschüttungen sollen hälftig geteilt werden, daher gehe ich (ohne Gewähr) davon aus, dass der ideelle Anteil der RWE an der Amprion ebenfalls ca. 3,2 Mrd Euro wert sein sollte. Nimmt man dann noch die Beteiligung an der österreichischen KELAG hinzu (RWE ist da direkt und indirekt mit etwa 37,87 % beteiligt, die KELAG ist nicht börsennotiert, hat aber 2024 ein Ergebnis von ca. 520 Mio Euro erzielt, bei einem Multipel von 10, würde sich ein Gesamtwert von etwa 5,2 Mrd Euro und damit ein Wert der RWE Beteiligung von knapp 2 Mrd Euro ergeben), sind alleine diese drei Beteiligungen etwa (wie gesagt, sehr überschlägige Rechnung) 11 Mrd Euro wert. Das eigentliche Geschäft der RWE würde damit aktuell mit lediglich 18 Mrd Euro bewertet.
Klingt für mich nicht wirklich hoch. Das wird mMn auch dadurch gestützt, dass die Aktie immer noch deutlich unter Buchwert notiert, der aktuell bei etwas über 45 Euro liegt.
Insofern würde ich meinen, dass die RWE Aktie noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen ist. Für mich bleibt RWE ein Basisinvest im (immer wichtiger werdenden) Bereich der Stromversorgung.
Wie immer natürlich nur meine Meinung und keine Empfehlung!
Einen schönen Tag noch allerseits.
Huta schrieb 14.08.25, 11:30
Guten Tag !
Mal wieder "Börse paradox" heute bei RWE. Das Halbjahresergebnis 2025 fiel schlechter aus als das aus 2024. Ja! Aber das wurde von RWE seit Beginn des Wirtschaftsjahres so vorhergesagt. Man hat zum 30.06. mehr verdient als die Hälfte des vorhergesagten Jahresergebnisses. Zudem wurden die Prognosen für 2027 (3 Euro EpS) und 2030 (4 Euro EpS ). Dennoch scheint der ein oder andere Anleger von den Zahlen so dermaßen überrascht gewesen zu sein, dass er seine Aktien geschmissen und den Kurs der Aktie auf Talfahrt geschickt hat. Wir sprechen dementsprechend von einer eingehaltenen Prognose hinsichtlich des Ergebnisses, wir sprechen von einer bestätigten Dividendenerhöhung auf 1,20 Euro für das laufende Jahr, wir sprechen von einem KGV2027 von 11,5 und einem KGV2030 von etwa 8,5. ZUdem dürfte die Dividendenrendite bis dahin deutlich über 4% liegen (denn die Absicht, die Dividende von Jahr zu Jahr um 5-10% zu erhöhen, wurde heute auch noch einmal bestätigt).
Ich weiß daher eigentlich nicht wirklich, warum die Aktie heute so abgestraft wird, hab aber bei knapp über 34 Euro noch ein wenig aufgestockt.
