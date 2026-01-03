Krisenstab zu Venezuela in Deutschland

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem US-Angriff auf Venezuela verfolgt die Bundesregierung in Deutschland die Entwicklung "mit größter Sorge". Der Krisenstab der Bundesregierung berate im Auswärtigen Amt über die Situation, verlautete von dort. Zuerst hatte "Bild" darüber berichtet.

"Wir beobachten die Lage in Venezuela sehr aufmerksam", hieß es. Das Auswärtige Amt stehe im engen Kontakt mit der Botschaft in Caracas. Die Lage sei derzeit noch in Teilen unübersichtlich. "Wir stimmen uns eng mit unseren Partnern ab."

Die USA hatten bei einem Angriff auf Venezuela Staatschef Nicolás Maduro und dessen Ehefrau gefasst und außer Landes gebracht. Das teilte US-Präsident Donald Trump auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social mit./bw/DP/he



