    WDH/ROUNDUP

    EU-Chefdiplomatin erinnert nach US-Angriff an Völkerrecht

    Für Sie zusammengefasst
    • Kaja Kallas fordert Achtung des Völkerrechts in Venezuela.
    • EU beobachtet Lage und priorisiert Sicherheit der Bürger.
    • EU-Ratspräsident ruft zur Deeskalation und Lösung auf.
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    (fehlendes Wort im ersten Satz des dritten Absatzes ergänzt.: Entwicklungen)

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hat nach dem US-Angriff auf Venezuela zur Achtung des Völkerrechts aufgerufen. "Unter allen Umständen müssen die Grundsätze des internationalen Rechts und der Charta der Vereinten Nationen eingehalten werden. Wir rufen zur Zurückhaltung auf", schrieb Kallas auf X. Nach eigenen Angaben hatte sie zuvor mit US-Außenminister Marco Rubio telefoniert.

    Die Europäische Union beobachte die Lage in Venezuela aufmerksam, heißt es im Post von Kallas. Die EU habe wiederholt erklärt, dass Maduro Legitimität fehle, und sich für einen friedlichen Übergang ausgesprochen. "Die Sicherheit der EU-Bürger in diesem Land hat für uns oberste Priorität", fügte die estnische Politikerin hinzu.

    EU-Ratspräsident ruft zur Deeskalation auf

    Auch EU-Ratspräsident António Costa zeigte sich besorgt über die Entwicklungen. "Die Europäische Union ruft zur Deeskalation und zu einer Lösung unter vollständiger Achtung des Völkerrechts und der in der Charta der Vereinten Nationen verankerten Grundsätze auf", schrieb Costa auf X. Die EU werde sich weiterhin für eine friedliche, demokratische und inklusive Lösung in Venezuela einsetzen.

    Die USA hatten in der Nacht auf Samstag (Ortszeit) Ziele in Venezuela angegriffen und nach Angaben von Präsident Donald Trump auch den autoritären Staatschef Maduro gefasst und außer Landes gebracht. Die Luftschläge richteten sich Berichten zufolge vor allem gegen Militärstützpunkte, Flugplätze, Kommunikationsanlagen und Häfen./tre/DP/he






    Verfasst von dpa-AFX
