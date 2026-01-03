    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens AktievorwärtsNachrichten zu Siemens
    IG Metall will Alstom-Werk an S-Bahn-Auftrag beteiligen

    Für Sie zusammengefasst
    • IG Metall fordert Einbindung von Alstom in S-Bahn-Ausschreibung.
    • Streit um Zuschlag: Alstom klagt gegen Vergabeentscheidung.
    • Ziel: Alle Hersteller an einen Tisch bringen, inklusive Minister.
    IG Metall will Alstom-Werk an S-Bahn-Auftrag beteiligen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN/HENNIGSDORF (dpa-AFX) - Die IG Metall will das Brandenburger Werk des Schienenfahrzeugbauers Alstom in Hennigsdorf in die milliardenschwere Ausschreibung für Teile des Berliner S-Bahn-Netzes einbinden. "Die Ausschreibung haben zwar Stadler in Pankow und Mobility in Treptow gewonnen, aber Alstom klagt", sagte der Leiter des IG Metall-Bezirks Berlin-Brandenburg-Sachsen, Jan Otto, der "Märkischen Allgemeinen" (Samstag/online). "Unser Ziel ist es, alle drei an einen Tisch zu bringen - gern unter Leitung von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU)."

    In dem größten Vergabeverfahren für den öffentlichen Nahverkehr in Europa geht es um ein Auftragsvolumen von rund 15 Milliarden Euro. Es umfasst den Betrieb mehrerer S-Bahn-Linien ab den 2030er Jahren für 15 Jahre, die Lieferung von 1.400 neuen Wagen und die Fahrzeugwartung für 30 Jahre. Den Zuschlag erhielt zunächst ein Konsortium aus Deutscher Bahn, Stadler und Siemens , das sich gegen Mitbewerber Alstom durchsetzte. Alstom legte dagegen Einspruch bei der Berliner Vergabekammer ein.

    "Wir haben genug Auftragsvolumen für alle Werke in Deutschland", sagte Otto. "Wir können kein Interesse daran haben, dass sich Alstom, Stadler und Mobility untereinander verklagen."/vr/DP/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

    Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,20 % und einem Kurs von 25,58 auf Tradegate (02. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um +0,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,51 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 192,72 Mrd..

    Siemens zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 254,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 195,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -19,05 %/+24,53 % bedeutet.




    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
