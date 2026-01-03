    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Vance

    Maduro trägt Mitschuld und gestohlenes Öl muss zurück

    • Vizepräsident Vance weist Kritik an US-Angriff zurück.
    • Maduro hat Anklagen wegen Drogen und Terrorismus.
    • Trump fordert Ende des Drogenhandels und Rückgabe.
    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Vizepräsident JD Vance hat die Kritik an dem US-Angriff auf Venezuela sowie an der Festnahme von Staatschef Nicolás Maduro zurückgewiesen. "Gegen Maduro liegen in den Vereinigten Staaten mehrere Anklagen wegen Drogenschmuggels und Terrorismus vor. Man kann der Justiz in den USA nicht entgehen, nur weil man in einem Palast in Caracas lebt", schrieb er auf der Plattform X.

    US-Präsident Donald Trump habe deutlich gemacht: "Der Drogenhandel muss aufhören, und das gestohlene Öl muss an die Vereinigten Staaten zurückgegeben werden."

    Trump habe Maduro in der Vergangenheit "mehrere Auswege" angeboten. "Maduro ist der jüngste, der erfahren musste, dass Präsident Trump seine Worte ernst meint."/ngu/DP/he





