    Slowakei-Premier Fico verurteilt US-Angriff

    BRATISLAVA (dpa-AFX) - Der als Sympathisant von US-Präsident Donald Trump geltende slowakische Premier Robert Fico hat den US-Angriff auf Venezuela entschieden verurteilt. Die US-Militäraktion zeige, dass "das Völkerrecht nicht gilt, militärische Gewalt ohne UN-Mandat angewendet wird und jeder, der groß und stark ist, macht, was er will", schrieb der Linksnationalist auf Facebook.

    Als Regierungschef eines kleinen Landes müsse er "so ein Untergraben des Völkerrechts resolut ablehnen", wie er auch den Irak-Krieg und die russische Invasion in der Ukraine abgelehnt habe. Auch die Europäische Union rief Fico zu einer ebenso "konsequenten" Verurteilung auf, wie beim Angriff auf die Ukraine. Ansonsten wäre die EU "pharisäerhaft", schrieb der Linksnationalist.

    Fico wird von Gegnern oft als "prorussisch" kritisiert, weil er solche EU-Sanktionen gegen Russland ablehnt, die der Slowakei mehr als Russland schaden würden, wie er behauptet./ct/DP/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
