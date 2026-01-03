Trump
Maduro und Ehefrau auf dem Weg nach New York
Für Sie zusammengefasst
- Maduro von US-Eliteeinheiten festgenommen.
- Auf dem Weg nach New York mit Cilia Flores.
- Trump bestätigt Informationen im Fox News-Interview.
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
WASHINGTON (dpa-AFX) - Der von US-Eliteeinheiten festgenommene Staatschef Venezuelas, Nicolás Maduro, befindet sich nach Angaben von US-Präsident Donald Trump auf dem Weg nach New York. Zusammen mit seiner Ehefrau Cilia Flores sei Maduro auf dem Kriegsschiff Iwo Jima, sagte Trump im Interview mit dem US-Fernsehsender Fox News./ngu/DP/he
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen