Kripo-Techniker und Drohne

BERLIN (dpa-AFX) - Nach der mutmaßlichen Brandstiftung an wichtigen Starkstromkabeln im Südwesten Berlins und einem großen Stromausfall ermittelt die Kriminalpolizei intensiv am Tatort. Kriminaltechniker untersuchten das Häuschen, zu dem eine Kabelbrücke mit Stromleitungen vom Kraftwerk Lichterfelde auf der anderen Seites des Teltowkanals führen, und das mutmaßlich angezündet wurde.

Auch eine Drohne war im Einsatz, um aus der Luft Fotos des Tatorts und der Umgebung zu machen, wie ein Sprecher sagte. Ob die Untersuchungen am Ort bis in den Abend dauern sollten und entsprechend alles ausgeleuchtet werden muss, stand zunächst noch nicht fest.