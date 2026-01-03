    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Trump wirft Mexikos Präsidentin Machtlosigkeit gegenüber Kartellen vor

    • Trump wirft Sheinbaum Kontrollverlust über Mexiko vor.
    • Drogenkartelle regieren laut Trump, nicht die Regierung.
    • Trump bietet Hilfe gegen Kartelle, Sheinbaum lehnt ab.
    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat der mexikanischen Präsidentin Claudia Sheinbaum vorgeworfen, die Kontrolle über ihr Land verloren zu haben. In einem Telefoninterview des US-Fernsehsenders Fox News zur Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro durch das US-Militär sagte Trump, Drogenkartelle würden Mexiko regieren, nicht die gewählte Regierung. Sheinbaum habe Angst vor den Kartellen und sei nicht in der Lage, entschieden gegen diese vorzugehen.

    Trump erklärte weiter, er habe der mexikanischen Präsidentin mehrfach angeboten, dass die USA die Kartelle bekämpfen könnten, was sie abgelehnt habe. Zugleich habe er ihr gegenüber angedeutet, Washington könne zu härteren Maßnahmen greifen. "Mit Mexiko wird etwas geschehen müssen", sagte Trump./hae/DP/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

