Machado
Oppositioneller González soll Präsident werden
Für Sie zusammengefasst
- María Corina Machado fordert González Urrutia als Nachfolger.
- Maduro wurde von US-Spezialkräften festgenommen.
- González Urrutia soll verfassungsmäßiges Amt antreten.
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
CARACAS (dpa-AFX) - Die Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado fordert nach der Festnahme von Venezuelas Präsidenten Nicolás Maduro durch US-Spezialkräfte die Einsetzung des Oppositionspolitikers Edmundo González Urrutia als Nachfolger. Er habe die Präsidentenwahl vor eineinhalb Jahren gewonnen und sollte sein verfassungsmäßiges Amt nun unverzüglich antreten, heißt es in einer auf X veröffentlichten Mitteilung Machados./dde/DP/he
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen