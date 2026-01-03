UN-Chef Guterres alarmiert über Eskalation in Venezuela
- Guterres alarmiert über Eskalation in Venezuela.
- Festnahme von Maduro durch US-Militär kritisiert.
- Aufruf zu Dialog und Achtung der Menschenrechte.
NEW YORK (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres hat sich angesichts der jüngsten Eskalation in Venezuela und der Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro durch das US-Militär, alarmiert gezeigt. Die Entwicklungen stellten einen gefährlichen Präzedenzfall dar und hätten potenziell weitreichende Folgen für die Region, erklärte ein UN-Sprecher.
Guterres betonte die Notwendigkeit der uneingeschränkten Achtung des Völkerrechts und der UN-Charta und äußerte Sorge, dass diese Grundsätze nicht gewahrt worden seien. Zugleich rief er alle Akteure in Venezuela zu einem inklusiven Dialog unter Wahrung der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit auf./hae/DP/he
