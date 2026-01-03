Führen Venezuela bis zu sicherem Übergang

PALM BEACH (dpa-AFX) - Die USA wollen nach den Worten von US-Präsident Donald Trump übergangsweise die Führung in Venezuela übernehmen. "Wir werden das Land so lange führen, bis wir einen sicheren, ordnungsgemäßen und umsichtigen Übergang gewährleisten können", sagte der Republikaner in einer Pressekonferenz nach der Festnahme von Staatschef Nicolás Maduro.

Trump sagte, die Venezolaner seien nun "frei". Am Samstagmorgen hatte Trump auf Truth Social bekanntgegeben, dass US-Streitkräfte bei einem Angriff auf Venezuela den Staatschef Nicolás Maduro und dessen Ehefrau festgenommen haben. Beide befinden sich nach Trumps Angaben auf einem Schiff in Richtung New York, wo sie angeklagt wurden. Dort werden beiden laut US-Justizministerin Pam Bondi unter anderem "Verschwörung zum Drogenterrorismus" sowie "Verschwörung zum Kokainimport" vorgeworfen.