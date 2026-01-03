Haben keine Angst vor US-Truppen in Venezuela

PALM BEACH (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump steht einem Einsatz von US-Streitkräften auf venezolanischem Boden gelassen gegenüber. "Wir haben keine Angst vor Bodentruppen. Und wir müssen welche haben, wir hatten vergangene Nacht Bodentruppen vor Ort", sagte er bei einer Pressekonferenz in seiner Residenz Mar-a-Lago in Florida. Er scheue sich nicht, das zu sagen. "Wir werden sicherstellen, dass dieses Land ordnungsgemäß regiert wird", sagte er.

Kurz zuvor hatte Trump angekündigt, die USA wollten übergangsweise die Führung in Venezuela übernehmen. "Wir werden das Land so lange führen, bis wir einen sicheren, ordnungsgemäßen und umsichtigen Übergang gewährleisten können", sagte er.