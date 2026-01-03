Maduros Vizepräsidentin will mit USA zusammenarbeiten

PALM BEACH (dpa-AFX) - Die US-Regierung will nach der Entmachtung von Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro mit dessen Vizepräsidentin Delcy Rodríguez zusammenarbeiten. "Wir haben gerade ein Gespräch mit ihr geführt, und sie ist im Grunde bereit, das zu tun, was wir für notwendig halten, um Venezuela wieder groß zu machen, ganz einfach", sagte US-Präsident Donald Trump bei einer Pressekonferenz in seiner Residenz Mar-a-Lago in Florida.

Nach der venezolanischen Verfassung würde Vizepräsidentin Delcy Rodríguez bei einem Ausfall des Staatschefs bis zu Neuwahlen die Regierungsgeschäfte übernehmen. Als Außenministerin (2014-2017) prägte Rodríguez den konfrontativen Kurs gegen die USA, den sie als Vizepräsidentin fortsetzte. In seiner Pressekonferenz kündigte Trump auch an, dass die USA die Führung in Venezuela übergangsweise übernehmen wollten.

"Ich meine, es gibt niemanden, der das Amt übernehmen könnte", sagte Trump. "Sie hatte ein langes Gespräch mit Marco und sagte: "Wir werden alles tun, was Sie brauchen." Ich finde, sie war sehr zuvorkommend, aber sie hat wirklich keine andere Wahl."/cpe/DP/he



