    USA

    Wussten Bescheid über Maduros Essen, Kleider, Haustiere

    • US-Militär studierte Maduros Leben für Einsatz.
    • Geheimdienste fanden Bewegungen und Aufenthaltsorte.
    • Operation "Absolute Entschlossenheit" war erfolgreich.
    PALM BEACH (dpa-AFX) - Das US-Militär hat bei seiner Vorbereitung für den Einsatz in Venezuela und die Festnahme von Staatschef Nicolás Maduro dessen Leben im Detail studiert. Das sagte der Generalstabschef Dan Caine bei einer Pressekonferenz mit US-Präsident Donald Trump in dessen Residenz Mar-a-Lago in Florida.

    "Nach Monaten der Arbeit unserer Geheimdienstkollegen, Maduro ausfindig zu machen und zu verstehen, wie er sich bewegte, wo er lebte, wohin er reiste, was er aß, welche Kleider er trug, was seine Haustiere waren, wurden unsere Streitkräfte vorbehaltlich einer Reihe zusammenhängender Ereignisse in Bereitschaft versetzt", führte Caine aus.

    Wie die Geheimdienste dabei genau vorgingen, sagte der General nicht. Die US-Operation mit dem Codenamen "Absolute Entschlossenheit" war jedenfalls erfolgreich und führte zur Festnahme des autoritär herrschenden Präsidenten und dessen Frau Cilia Flores. Beiden soll nun in den USA unter anderem wegen Vorwürfen des Drogenhandels der Prozess gemacht werden./cmy/DP/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
