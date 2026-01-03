    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Protest in Berlin gegen US-Aktion in Venezuela

    Für Sie zusammengefasst
    • Proteste in Berlin gegen US-Angriff auf Venezuela.
    • Forderung nach Verurteilung durch Bundesregierung und UN.
    • Teilnehmer kritisieren Gewalt und Einmischung der USA.
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Mehrere Hundert Menschen haben in Berlin gegen den US-Angriff auf Venezuela protestiert. Die Demonstrantinnen und Demonstranten am Brandenburger Tor forderten, die Bundesregierung und die Vereinten Nationen sollten die Militäraktion offiziell verurteilen und sich für die Freilassung des von US-Kräften festgenommenen venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro einsetzen. Zu sehen waren vor allem Plakate linker Gruppen.

    Eine der Teilnehmerinnen sagte, sie sei da, "weil ich es einfach unmöglich finde, dass jemand ein fremdes Land überfällt und den Präsidenten entführt und bei sich vor Gericht stellt". Außerdem hätten die USA in Venezuela nichts zu suchen. Ein Demonstrant sagte, er sei schockiert über die Gewalt, die gerade von den USA ausgehe gegen andere Staaten.

    Die USA hatten bei einem Angriff auf Venezuela Staatschef Maduro und dessen Ehefrau gefasst. US-Spezialkräfte nahmen Maduro fest./vsr/DP/he





