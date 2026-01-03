    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBitMine Immersion Technologies Registered AktievorwärtsNachrichten zu BitMine Immersion Technologies Registered
    Bitmine veröffentlicht neue Nachricht des Vorsitzenden, in der erläutert wird, warum Aktionäre mit JA stimmen sollten, um die Änderung zur Erhöhung der genehmigten Aktien zu genehmigen

    Die Aktionäre von BMNR werden gebeten, die Nachricht des Vorsitzenden zu lesen und vor Ablauf der Frist am 14. Januar 2026 über die vier Vorschläge abzustimmen

    Bitmine wird seine Jahreshauptversammlung am 15. Januar 2026 im Wynn Las Vegas abhalten

    Bitmine wird weiterhin von einer erstklassigen Gruppe institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital sowie der Privatinvestor Thomas „Tom" Lee, um Bitmines Ziel zu unterstützen, 5 % des ETH-Angebots zu erwerben

    LAS VEGAS, 3. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NASDAQ: BMNR) gab heute die Veröffentlichung einer neuen Nachricht des Vorstandsvorsitzenden (Link) bekannt, in der dargelegt wird, warum die Aktionäre gebeten werden, für einen Antrag zur Erhöhung der genehmigten Aktien der Gesellschaft mit JA zu stimmen. Die Nachricht ist nun auf der Website von Bitmine verfügbar und soll vor der bevorstehenden Aktionärsabstimmung zusätzliche Informationen liefern.

    BitMine Immersion Technologies (BMNR)

    Die Abstimmungsfrist endet am 14. Januar 2026 um 23:59 Uhr ET.

    In dem Video erläutert der Vorsitzende Tom Lee die Gründe für den Vorschlag 2, mit dem die Zustimmung der Aktionäre zur Änderung der geänderten und neu gefassten Gründungsurkunde des Unternehmens eingeholt wird, um die genehmigten Aktien von 500 Millionen auf 50 Milliarden zu erhöhen.

    Es gibt drei Gründe, warum das Unternehmen die Anzahl der genehmigten Aktien erhöhen muss:

    1. Dadurch könnte Bitmine Kapitalmarktaktivitäten durchführen, darunter Marktangebote, Wandelanleihen und Optionsscheine.
    2. Es würde Flexibilität bieten, um opportunistische Geschäfte zu verfolgen, darunter potenzielle Fusionen oder Übernahmen.
    3. Vor allem würde es dem Unternehmen ermöglichen, bei Bedarf zukünftige Aktiensplits durchzuführen.

    Seit Bitmine im Juli beschlossen hat, Ethereum (ETH) zu seinem primären Treasury-Asset zu machen, hat das Unternehmen beobachtet, dass sein Aktienkurs die Entwicklungen von ETH genau verfolgt.

    *Der Koeffizient (laut Bloomberg) beträgt 0,015 ETH-Preis plus Wertzuwachs von ETH/Aktie

    Das Streudiagramm in der Galerie oben zeigt den klaren Zusammenhang (x-Achse ist ETH, y-Achse ist BMNR).

    Das Unternehmen ist der Ansicht, dass Ethereum die Zukunft des Finanzwesens darstellt, einen Superzyklus, der durch die Umgestaltung der Wall Street auf der Blockchain angetrieben wird. Führende Vertreter der Branche stimmen dem zu, darunter Larry Fink, CEO von BlackRock, der sagte, dass die Tokenisierung die nächste Evolutionsstufe der globalen Märkte sei. Und der Großteil der Tokenisierung findet auf Ethereum statt.

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
