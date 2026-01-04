Aktie kaufen oder verkaufen
E.ON Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Foto: Mona Wenisch - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur E.ON Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die E.ON Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die E.ON Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die E.ON Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der E.ON Aktie beträgt 16,75€ EUR. Die E.ON Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1,82 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die E.ON Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|17,00€
|+3,34 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|17,00€
|+3,34 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|17,00€
|+3,34 %
|04.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|17,00€
|+3,34 %
|10.12.2025
|JEFFERIES
|16,00€
|-2,74 %
|10.12.2025
|UBS
|16,00€
|-2,74 %
|10.12.2025
|JPMORGAN
|17,00€
|+3,34 %
|11.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|17,00€
|+3,34 %
|28.11.2025
+2,17 %
+0,85 %
+5,96 %
-0,43 %
+42,87 %
+72,90 %
+76,74 %
+99,15 %
+1.084,31 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte