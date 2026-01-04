E.ON Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur E.ON Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die E.ON Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die E.ON Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die E.ON Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der E.ON Aktie beträgt 16,75€ EUR. Die E.ON Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1,82 %.