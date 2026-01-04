Aktie kaufen oder verkaufen
Brenntag Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Foto: Brenntag SE
Aktuelle Analystenmeinungen zur Brenntag Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Brenntag Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Brenntag Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Brenntag Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag Aktie beträgt 49,86€ EUR. Die Brenntag Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +0,46 %.
Analysten und Kursziele für die Brenntag Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|46,00€
|-7,31 %
|-
|Warburg Research
|58,00€
|+16,86 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|46,00€
|-7,31 %
|-
|BERENBERG
|51,00€
|+2,76 %
|01.12.2025
|DZ BANK
|-
|-
|08.12.2025
|JEFFERIES
|42,00€
|-15,37 %
|08.12.2025
|BERENBERG
|48,00€
|-3,28 %
|09.12.2025
|WARBURG RESEARCH
|58,00€
|+16,86 %
|18.12.2025
-0,44 %
+2,36 %
-0,42 %
-4,97 %
-14,19 %
-16,74 %
-21,46 %
+3,94 %
+189,10 %
