Brenntag Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Brenntag Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Brenntag Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Brenntag Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Brenntag Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag Aktie beträgt 49,86€ EUR. Die Brenntag Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +0,46 %.