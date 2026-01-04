Tesla Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Tesla Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Tesla Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Tesla Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Tesla Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Tesla Aktie beträgt 457,14€ EUR. Die Tesla Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +4,35 %.