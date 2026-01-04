Aktie kaufen oder verkaufen
Tesla Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Foto: Christophe Gateau - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Tesla Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Tesla Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Tesla Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Tesla Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Tesla Aktie beträgt 457,14€ EUR. Die Tesla Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +4,35 %.
Analysten und Kursziele für die Tesla Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|500,00€
|+14,14 %
|-
|Analyst
|500,00€
|+14,14 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|500,00€
|+14,14 %
|-
|BARCLAYS
|350,00€
|-20,10 %
|01.12.2025
|BARCLAYS
|350,00€
|-20,10 %
|03.12.2025
|RBC
|500,00€
|+14,14 %
|19.12.2025
|RBC
|500,00€
|+14,14 %
|26.12.2025
-2,59 %
-9,30 %
+2,55 %
-5,07 %
+12,72 %
+271,69 %
+83,26 %
+2.758,82 %
+27.399,69 %
