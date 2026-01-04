Aktie kaufen oder verkaufen
adidas Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Foto: Daniel Karmann - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur adidas Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die adidas Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die adidas Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der adidas Aktie beträgt 222,50€ EUR. Die adidas Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +32,09 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die adidas Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|235,00€
|+39,51 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|230,00€
|+36,54 %
|-
|RBC
|190,00€
|+12,79 %
|01.12.2025
|RBC
|190,00€
|+12,79 %
|09.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|235,00€
|+39,51 %
|15.12.2025
|WARBURG RESEARCH
|255,00€
|+51,38 %
|19.12.2025
-0,68 %
+2,26 %
+5,02 %
-9,44 %
-28,45 %
+32,43 %
-43,27 %
+90,49 %
+1.697,38 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte