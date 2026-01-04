    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInternational Consolidated Airlines Group AktievorwärtsNachrichten zu International Consolidated Airlines Group

    International Consolidated Airlines Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

    Aktuelle Analystenmeinungen zur International Consolidated Airlines Group Aktie im Überblick.
    5 Analysten empfehlen die International Consolidated Airlines Group Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die International Consolidated Airlines Group Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die International Consolidated Airlines Group Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der International Consolidated Airlines Group Aktie beträgt 103,20 EUR. Die International Consolidated Airlines Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2.036,65 %.

    Analysten und Kursziele für die International Consolidated Airlines Group Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 500,00 +10.251,97 % -
    BERNSTEIN RESEARCH 4,00 -17,18 % 08.12.2025
    UBS 3,00 -37,89 % 10.12.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 4,00 -17,18 % 10.12.2025
    RBC 5,00 +3,52 % 22.12.2025
    JPMORGAN - - 30.11.2025

    International Consolidated Airlines Group

    +2,03 %
    -1,94 %
    +5,14 %
    +7,84 %
    +30,87 %
    +251,59 %
    +152,33 %
    -15,91 %
    +110,09 %
    ISIN:ES0177542018WKN:A1H6AJ



    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
    Aktie kaufen oder verkaufen International Consolidated Airlines Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25 Im Dezember `25 haben 6 Analysten die International Consolidated Airlines Group Aktie eingestuft.
