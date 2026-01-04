Aktie kaufen oder verkaufen
International Consolidated Airlines Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Foto: Cerib - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur International Consolidated Airlines Group Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die International Consolidated Airlines Group Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die International Consolidated Airlines Group Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die International Consolidated Airlines Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der International Consolidated Airlines Group Aktie beträgt 103,20€ EUR. Die International Consolidated Airlines Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2.036,65 %.
Analysten und Kursziele für die International Consolidated Airlines Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|500,00€
|+10.251,97 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|4,00€
|-17,18 %
|08.12.2025
|UBS
|3,00€
|-37,89 %
|10.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|4,00€
|-17,18 %
|10.12.2025
|RBC
|5,00€
|+3,52 %
|22.12.2025
|JPMORGAN
|-
|-
|30.11.2025
+2,03 %
-1,94 %
+5,14 %
+7,84 %
+30,87 %
+251,59 %
+152,33 %
-15,91 %
+110,09 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte