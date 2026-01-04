International Consolidated Airlines Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur International Consolidated Airlines Group Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die International Consolidated Airlines Group Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die International Consolidated Airlines Group Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die International Consolidated Airlines Group Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der International Consolidated Airlines Group Aktie beträgt 103,20€ EUR. Die International Consolidated Airlines Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2.036,65 %.