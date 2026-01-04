    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSwiss Re AktievorwärtsNachrichten zu Swiss Re

    Swiss Re Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

    Foto: Ennio Leanza - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Swiss Re Aktie im Überblick.
    9 Analysten empfehlen die Swiss Re Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Swiss Re Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Swiss Re Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Swiss Re Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Swiss Re Aktie beträgt 133,62 EUR. Die Swiss Re Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -6,40 %.

    Analysten und Kursziele für die Swiss Re Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    DZ Bank - - -
    Berenberg Bank 140,00 -1,93 % -
    UBS 135,00 -5,43 % -
    JEFFERIES 130,00 -8,93 % 04.12.2025
    BARCLAYS 133,00 -6,83 % 05.12.2025
    RBC 125,00 -12,43 % 05.12.2025
    JEFFERIES 130,00 -8,93 % 05.12.2025
    JPMORGAN 155,00 +8,58 % 05.12.2025
    RBC 118,00 -17,34 % 07.12.2025
    BERENBERG 140,00 -1,93 % 08.12.2025
    DZ BANK - - 09.12.2025
    GOLDMAN SACHS 133,00 -6,83 % 10.12.2025
    UBS 135,00 -5,43 % 16.12.2025
    RBC 125,00 -12,43 % 30.11.2025
    GOLDMAN SACHS 138,00 -3,33 % 30.11.2025

    Swiss Re

    -0,09 %
    -0,28 %
    -5,86 %
    -9,03 %
    +1,53 %
    +59,89 %
    +86,52 %
    +60,93 %
    +208,32 %
    ISIN:CH0126881561WKN:A1H81M

    1 im Artikel enthaltener Wert
