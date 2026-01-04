Aktie kaufen oder verkaufen
Swiss Re Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Foto: Ennio Leanza - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Swiss Re Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Swiss Re Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Swiss Re Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Swiss Re Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Swiss Re Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Swiss Re Aktie beträgt 133,62€ EUR. Die Swiss Re Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -6,40 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Swiss Re Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|-
|-
|-
|Berenberg Bank
|140,00€
|-1,93 %
|-
|UBS
|135,00€
|-5,43 %
|-
|JEFFERIES
|130,00€
|-8,93 %
|04.12.2025
|BARCLAYS
|133,00€
|-6,83 %
|05.12.2025
|RBC
|125,00€
|-12,43 %
|05.12.2025
|JEFFERIES
|130,00€
|-8,93 %
|05.12.2025
|JPMORGAN
|155,00€
|+8,58 %
|05.12.2025
|RBC
|118,00€
|-17,34 %
|07.12.2025
|BERENBERG
|140,00€
|-1,93 %
|08.12.2025
|DZ BANK
|-
|-
|09.12.2025
|GOLDMAN SACHS
|133,00€
|-6,83 %
|10.12.2025
|UBS
|135,00€
|-5,43 %
|16.12.2025
|RBC
|125,00€
|-12,43 %
|30.11.2025
|GOLDMAN SACHS
|138,00€
|-3,33 %
|30.11.2025
-0,09 %
-0,28 %
-5,86 %
-9,03 %
+1,53 %
+59,89 %
+86,52 %
+60,93 %
+208,32 %
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte