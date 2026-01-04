easyJet Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktie kaufen oder verkaufen
Aktuelle Analystenmeinungen zur easyJet Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die easyJet Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die easyJet Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die easyJet Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die easyJet Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der easyJet Aktie beträgt 5,75€ EUR. Die easyJet Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -2,44 %.
Analysten und Kursziele für die easyJet Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC
|5,00€
|-15,17 %
|02.12.2025
|BARCLAYS
|6,00€
|+1,80 %
|04.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|5,00€
|-15,17 %
|08.12.2025
|GOLDMAN SACHS
|5,00€
|-15,17 %
|09.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|5,00€
|-15,17 %
|10.12.2025
|UBS
|8,00€
|+35,73 %
|10.12.2025
|JPMORGAN
|4,00€
|-32,13 %
|30.11.2025
|UBS
|8,00€
|+35,73 %
|30.11.2025
+1,90 %
+1,04 %
+2,18 %
+7,62 %
-12,85 %
+52,56 %
-27,99 %
-70,43 %
-19,28 %
