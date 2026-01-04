easyJet Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur easyJet Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die easyJet Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die easyJet Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die easyJet Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die easyJet Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der easyJet Aktie beträgt 5,75€ EUR. Die easyJet Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -2,44 %.