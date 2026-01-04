Aktie kaufen oder verkaufen
Hugo Boss Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Foto: Cerib - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Hugo Boss Aktie im Überblick.
14 Analysten empfehlen die Hugo Boss Aktie zu halten. 8 Analysten empfehlen die Hugo Boss Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Hugo Boss Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Hugo Boss Aktie beträgt 42,81€ EUR. Die Hugo Boss Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +18,10 %.
Analysten und Kursziele für die Hugo Boss Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|33,00€
|-8,97 %
|-
|Analyst
|45,00€
|+24,14 %
|-
|JPMorgan
|40,00€
|+10,34 %
|-
|Warburg Research
|60,00€
|+65,52 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|37,00€
|+2,07 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|37,00€
|+2,07 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|42,00€
|+15,86 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|42,00€
|+15,86 %
|-
|MWB RESEARCH
|38,00€
|+4,83 %
|-
|JPMORGAN
|40,00€
|+10,34 %
|02.12.2025
|UBS
|37,00€
|+2,07 %
|02.12.2025
|RBC
|45,00€
|+24,14 %
|02.12.2025
|JEFFERIES
|33,00€
|-8,97 %
|03.12.2025
|JEFFERIES
|41,00€
|+13,10 %
|03.12.2025
|UBS
|37,00€
|+2,07 %
|03.12.2025
|RBC
|45,00€
|+24,14 %
|03.12.2025
|WARBURG RESEARCH
|67,00€
|+84,83 %
|03.12.2025
|WARBURG RESEARCH
|60,00€
|+65,52 %
|04.12.2025
|DZ BANK
|-
|-
|05.12.2025
|RBC
|40,00€
|+10,34 %
|07.12.2025
|JPMORGAN
|40,00€
|+10,34 %
|10.12.2025
|JPMORGAN
|40,00€
|+10,34 %
|17.12.2025
+0,39 %
-0,30 %
-5,10 %
-10,42 %
-18,56 %
-32,55 %
+32,25 %
-52,25 %
-2,55 %
