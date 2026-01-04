Aktie kaufen oder verkaufen
ASML Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Foto: Nicolas Economou - picture alliance / NurPhoto
Aktuelle Analystenmeinungen zur ASML Holding Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die ASML Holding Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die ASML Holding Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der ASML Holding Aktie beträgt 940,00€ EUR. Die ASML Holding Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -4,89 %.
Analysten und Kursziele für die ASML Holding Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|1,15 Tsd.€
|+16,36 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|800,00€
|-19,05 %
|10.12.2025
|UBS
|1,03 Tsd.€
|+4,22 %
|10.12.2025
|BARCLAYS
|900,00€
|-8,93 %
|16.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|800,00€
|-19,05 %
|17.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|800,00€
|-19,05 %
|17.12.2025
|JPMORGAN
|1,10 Tsd.€
|+11,30 %
|28.11.2025
+7,25 %
+1,71 %
-1,54 %
+8,05 %
+34,97 %
+80,49 %
+130,13 %
+1.019,83 %
+3.657,94 %
