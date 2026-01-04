ASML Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur ASML Holding Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die ASML Holding Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die ASML Holding Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der ASML Holding Aktie beträgt 940,00€ EUR. Die ASML Holding Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -4,89 %.