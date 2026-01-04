Kion Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Kion Group Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Kion Group Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Kion Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Kion Group Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Kion Group Aktie beträgt 70,67€ EUR. Die Kion Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1,10 %.