Aktie kaufen oder verkaufen
Kion Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Foto: Arne Dedert - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Kion Group Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Kion Group Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Kion Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Kion Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Kion Group Aktie beträgt 70,67€ EUR. Die Kion Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1,10 %.
Analysten und Kursziele für die Kion Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|70,00€
|+0,14 %
|-
|JEFFERIES
|63,00€
|-9,87 %
|01.12.2025
|BARCLAYS
|72,00€
|+3,00 %
|03.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|66,00€
|-5,58 %
|03.12.2025
|JPMORGAN
|74,00€
|+5,87 %
|03.12.2025
|UBS
|79,00€
|+13,02 %
|15.12.2025
