Aktie kaufen oder verkaufen
argenx Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur argenx Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die argenx Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die argenx Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die argenx Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der argenx Aktie beträgt 853,25€ EUR. Die argenx Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +18,61 %.
Analysten und Kursziele für die argenx Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|-
|-
|-
|JPMorgan
|-
|-
|-
|Goldman Sachs
|794,00€
|+10,37 %
|-
|UBS
|-
|-
|15.12.2025
|JEFFERIES
|-
|-
|15.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|875,00€
|+21,63 %
|15.12.2025
|GOLDMAN SACHS
|794,00€
|+10,37 %
|15.12.2025
|JPMORGAN
|950,00€
|+32,05 %
|15.12.2025
+0,42 %
+1,63 %
-6,52 %
+10,35 %
+21,20 %
+105,17 %
+201,08 %
+9.006,33 %
