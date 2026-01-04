Inditex Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Inditex Aktie im Überblick.

14 Analysten empfehlen die Inditex Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Inditex Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Inditex Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Inditex Aktie beträgt 56,13€ EUR. Die Inditex Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -0,75 %.