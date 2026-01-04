Aktie kaufen oder verkaufen
Inditex Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Foto: Inditex
Aktuelle Analystenmeinungen zur Inditex Aktie im Überblick.
14 Analysten empfehlen die Inditex Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Inditex Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Inditex Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Inditex Aktie beträgt 56,13€ EUR. Die Inditex Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -0,75 %.
Analysten und Kursziele für die Inditex Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|67,00€
|+18,46 %
|-
|DZ Bank
|61,00€
|+7,85 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|48,00€
|-15,13 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|53,00€
|-6,29 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|03.12.2025
|JEFFERIES
|51,00€
|-9,83 %
|03.12.2025
|JPMORGAN
|50,00€
|-11,60 %
|03.12.2025
|JPMORGAN
|55,00€
|-2,76 %
|03.12.2025
|RBC
|52,00€
|-8,06 %
|03.12.2025
|RBC
|57,00€
|+0,78 %
|03.12.2025
|UBS
|52,00€
|-8,06 %
|03.12.2025
|UBS
|60,00€
|+6,08 %
|04.12.2025
|RBC
|57,00€
|+0,78 %
|09.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|60,00€
|+6,08 %
|11.12.2025
|JEFFERIES
|67,00€
|+18,46 %
|17.12.2025
|BERENBERG
|52,00€
|-8,06 %
|28.11.2025
+0,04 %
+1,51 %
+14,56 %
+17,74 %
+13,46 %
+124,80 %
+119,31 %
+80,96 %
+214,22 %
