UBS Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur UBS Group Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die UBS Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die UBS Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der UBS Group Aktie beträgt 38,40€ EUR. Die UBS Group Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -4,41 %.
Analysten und Kursziele für die UBS Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|37,00€
|-7,89 %
|-
|JPMORGAN
|38,00€
|-5,40 %
|01.12.2025
|GOLDMAN SACHS
|41,00€
|+2,07 %
|04.12.2025
|RBC
|38,00€
|-5,40 %
|05.12.2025
|JPMORGAN
|38,00€
|-5,40 %
|12.12.2025
|DZ BANK
|-
|-
|16.12.2025
-0,10 %
+1,16 %
+20,52 %
+16,50 %
+35,41 %
+128,17 %
+248,89 %
+128,26 %
+80,10 %
