UBS Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur UBS Group Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die UBS Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die UBS Group Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der UBS Group Aktie beträgt 38,40€ EUR. Die UBS Group Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -4,41 %.