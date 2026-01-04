Aktie kaufen oder verkaufen
Hapag-Lloyd Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Foto: Marcus Brandt - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Hapag-Lloyd Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Hapag-Lloyd Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Hapag-Lloyd Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Hapag-Lloyd Aktie mit verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Hapag-Lloyd Aktie beträgt 93,00€ EUR. Die Hapag-Lloyd Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -20,17 %.
Analysten und Kursziele für die Hapag-Lloyd Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|114,00€
|-2,15 %
|-
|BARCLAYS
|92,00€
|-21,03 %
|05.12.2025
|UBS
|100,00€
|-14,16 %
|17.12.2025
|BARCLAYS
|94,00€
|-19,31 %
|18.12.2025
|JPMORGAN
|65,00€
|-44,21 %
|30.11.2025
-1,02 %
+3,22 %
+2,07 %
+2,68 %
-22,33 %
-33,41 %
+26,30 %
+494,97 %
+380,67 %
