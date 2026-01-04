Ferrari Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Ferrari Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Ferrari Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Ferrari Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Ferrari Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Ferrari Aktie beträgt 386,00€ EUR. Die Ferrari Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +21,65 %.