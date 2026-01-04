Aktie kaufen oder verkaufen
Ferrari Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Foto: frizio - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Ferrari Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Ferrari Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Ferrari Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Ferrari Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Ferrari Aktie beträgt 386,00€ EUR. Die Ferrari Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +21,65 %.
Analysten und Kursziele für die Ferrari Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|420,00€
|+32,37 %
|-
|BARCLAYS
|420,00€
|+32,37 %
|08.12.2025
|JEFFERIES
|310,00€
|-2,30 %
|09.12.2025
|JPMORGAN
|350,00€
|+10,31 %
|10.12.2025
|UBS
|-
|-
|12.12.2025
|BERENBERG
|381,00€
|+20,08 %
|15.12.2025
|RBC
|435,00€
|+37,09 %
|15.12.2025
-0,91 %
-0,94 %
-4,98 %
-24,62 %
-23,01 %
+57,23 %
+68,31 %
+624,26 %
+552,48 %
