Aktie kaufen oder verkaufen
Delivery Hero Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Delivery Hero Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Delivery Hero Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Delivery Hero Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Delivery Hero Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Delivery Hero Aktie beträgt 31,50€ EUR. Die Delivery Hero Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +37,92 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Delivery Hero Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|CITIGROUP
|19,00€
|-16,81 %
|-
|JPMORGAN
|34,00€
|+48,86 %
|03.12.2025
|BERENBERG
|31,00€
|+35,73 %
|08.12.2025
|BARCLAYS
|38,00€
|+66,37 %
|09.12.2025
|JEFFERIES
|35,00€
|+53,24 %
|09.12.2025
|UBS
|32,00€
|+40,11 %
|10.12.2025
+0,44 %
+3,93 %
+19,75 %
-9,54 %
-16,10 %
-48,97 %
-82,31 %
-20,42 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte