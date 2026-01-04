Delivery Hero Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Delivery Hero Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Delivery Hero Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Delivery Hero Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Delivery Hero Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Delivery Hero Aktie beträgt 31,50€ EUR. Die Delivery Hero Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +37,92 %.