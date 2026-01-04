Aroundtown Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Aroundtown Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Aroundtown Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Aroundtown Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Aroundtown Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Aroundtown Aktie beträgt 3,33€ EUR. Die Aroundtown Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +27,81 %.