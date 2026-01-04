Aktie kaufen oder verkaufen
Aroundtown Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Aroundtown Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Aroundtown Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Aroundtown Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Aroundtown Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Aroundtown Aktie beträgt 3,33€ EUR. Die Aroundtown Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +27,81 %.
Analysten und Kursziele für die Aroundtown Aktie
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|3,00€
|+15,03 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|3,00€
|+15,03 %
|04.12.2025
|WARBURG RESEARCH
|4,00€
|+53,37 %
|05.12.2025
-1,95 %
+0,61 %
-8,67 %
-18,25 %
-9,55 %
+16,65 %
-57,17 %
-26,10 %
