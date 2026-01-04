HelloFresh Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur HelloFresh Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die HelloFresh Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die HelloFresh Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der HelloFresh Aktie beträgt 6,75€ EUR. Die HelloFresh Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,37 %.