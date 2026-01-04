Aktie kaufen oder verkaufen
HelloFresh Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur HelloFresh Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die HelloFresh Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die HelloFresh Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der HelloFresh Aktie beträgt 6,75€ EUR. Die HelloFresh Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,37 %.
Analysten und Kursziele für die HelloFresh Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|-
|-
|-
|Barclays Capital
|7,00€
|+17,57 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|7,00€
|+17,57 %
|-
|JPMORGAN
|6,00€
|+0,77 %
|03.12.2025
|BARCLAYS
|7,00€
|+17,57 %
|14.12.2025
|DZ BANK
|-
|-
|22.12.2025
-2,71 %
+7,47 %
+1,36 %
-16,21 %
-47,71 %
-70,52 %
-90,53 %
-51,39 %
