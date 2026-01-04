EU beschließt Bargeldobergrenze: Was bedeutet das für Verbraucher ab 2027?

Zusätzlich wird die Anonymität bei Bargeldzahlungen eingeschränkt. Händler sind ab einem Betrag von 3.000 Euro verpflichtet, die Identität des Käufers zu erfassen, einschließlich Name, Geburtsdatum, Adresse und Staatsangehörigkeit. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, verdächtige Geldströme besser nachverfolgen und illegale Aktivitäten schneller aufdecken zu können. Die Bargeldobergrenze ist Teil einer umfassenden Reform, die die EU-Regeln zur Geldwäschebekämpfung harmonisiert und durch die neue europäische Anti-Geldwäsche-Behörde (AMLA) ergänzt wird.

Die Europäische Union hat im Mai 2024 neue Regeln zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung beschlossen, die ab 2027 in Kraft treten werden. Eine zentrale Maßnahme ist die Einführung einer Bargeldobergrenze von 10.000 Euro für gewerbliche Transaktionen. Übersteigt der Betrag diese Grenze, müssen Zahlungen unbar, beispielsweise per Überweisung oder Kartenzahlung, erfolgen. Private Geschäfte zwischen nicht gewerblichen Personen sind von dieser Regelung ausgenommen, sodass etwa der Verkauf eines Autos in bar auch über 10.000 Euro möglich bleibt.

Für Verbraucher in Deutschland bedeutet diese Neuregelung eine spürbare Verschärfung, auch wenn bereits heute bei Barzahlungen über 10.000 Euro eine Ausweispflicht besteht. Das neue, einheitliche Bargeldlimit wird jedoch EU-weit verbindlich. Verbraucher, die größere Anschaffungen planen, sollten sich daher frühzeitig mit digitalen Zahlungsmethoden vertraut machen, da Bargeld ab 2027 an Freiheit verlieren wird.

Trotz des Trends zu digitalen Zahlungsmethoden bleibt Bargeld für viele Menschen unverzichtbar. Eine aktuelle Allensbach-Studie zeigt, dass Kartenzahlungen 2025 erstmals Bargeld überholt haben, wobei 47 Prozent der Befragten zuletzt mit Karte zahlten. Besonders marginalisierte Gruppen sind auf Bargeld angewiesen, um am wirtschaftlichen Leben teilzunehmen. In Dänemark wird Bürgern sogar geraten, Bargeld zu Hause vorzuhalten, um auf technische Störungen vorbereitet zu sein.

Insgesamt zeigt sich, dass Bargeld trotz der zunehmenden Digitalisierung weiterhin eine wichtige Rolle spielt, insbesondere in unsicheren Zeiten, in denen es für Kontrolle und Anonymität steht. Die neuen EU-Regeln stellen einen bedeutenden Schritt in der Regulierung des Bargeldverkehrs dar, während gleichzeitig die Herausforderungen und Bedürfnisse der Verbraucher berücksichtigt werden müssen.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,173USD auf Forex (04. Januar 2026, 01:32 Uhr) gehandelt.