    US-Militärschlag gegen Maduro: Trump setzt auf Öl und Machtwechsel in Venezuela!

    Foto:

    US-Vizepräsident JD Vance hat die internationale Kritik an dem US-Militärangriff auf Venezuela und der Festnahme von Präsident Nicolás Maduro zurückgewiesen. Er betonte, dass gegen Maduro in den USA mehrere Anklagen wegen Drogenschmuggels und Terrorismus vorliegen. Vance verwies auf die klare Position von Präsident Donald Trump, der den Drogenhandel beenden und Venezuelas gestohlenes Öl zurückfordern will. Trump hatte Maduro in der Vergangenheit mehrere Auswege angeboten, doch dieser habe die Konsequenzen seines Handelns zu spüren bekommen.

    Der militärische Einsatz, der auf Trumps Befehl erfolgte, fand in der Nacht zum Samstag statt und wurde als Operation "Absolute Resolve" bezeichnet. Dabei wurden Maduro und seine Frau Cilia Flores von US-Spezialeinheiten gefangen genommen und auf ein Kriegsschiff gebracht, um in New York wegen Drogenterrorismus vor Gericht gestellt zu werden. Trump erklärte, die USA würden Venezuela bis zu einem ordnungsgemäßen Regierungsübergang führen. Venezuelas Vizepräsidentin Delcy Rodríguez verurteilte den Angriff, bei dem sowohl Soldaten als auch Zivilisten ums Leben kamen.

    Trump äußerte, dass Rodríguez zur Zusammenarbeit mit den USA bereit sei, was sie jedoch nicht kommentierte. Die venezolanische Regierung hat die US-Aktionen als Verletzung des Völkerrechts verurteilt und argumentiert, dass die USA sich die Bodenschätze Venezuelas aneignen wollen. Russland, als Verbündeter Venezuelas, verurteilte die "bewaffnete Aggression" der USA.

    Nach der Festnahme Maduros forderte die Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado die Einsetzung des Oppositionspolitikers Edmundo González Urrutia als neuen Präsidenten, da er die Wahl vor eineinhalb Jahren gewonnen habe. Trump kündigte an, dass große US-Ölkonzerne Milliarden Dollar investieren würden, um die venezolanische Öl-Infrastruktur zu modernisieren und das Land wirtschaftlich wiederaufzubauen. Er betonte, dass eine Partnerschaft mit den USA Venezuela "reich, unabhängig und sicher" machen könne.

    Die Situation in Venezuela hat auch Auswirkungen auf die Ölpreise, die am Freitag gefallen sind. Der Konflikt zwischen den USA und Venezuela bleibt ein zentrales Thema am Ölmarkt, während gleichzeitig Sorgen über ein Überangebot an Öl bestehen. Die Bundesregierung in Deutschland verfolgt die Entwicklungen in Venezuela mit großer Sorge und hat die Reisewarnung für das Land ausgeweitet.



