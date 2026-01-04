Borussia Dortmund: Trainerwechsel und Abgänge – Groß zurück nach Brighton!

Im neuen Jahr gibt es bedeutende Veränderungen im Trainerteam von Borussia Dortmund. Der Bundesligist hat sich vorzeitig von Alex Clapham, dem bisherigen Standard-Experten, getrennt. Cheftrainer Niko Kovac bestätigte, dass Claphams Vertrag ohnehin im Sommer ausgelaufen wäre und beide Parteien zu dem Entschluss gekommen sind, getrennte Wege zu gehen. Clapham war von Kovacs Vorgänger Nuri Sahin verpflichtet worden, jedoch wurde berichtet, dass sein Vertrag nicht verlängert werden würde. Ein Ersatz für Clapham ist nicht geplant.

Ein weiterer Wechsel betrifft den Fußball-Nationalspieler Pascal Groß, der Borussia Dortmund verlässt, um zu Brighton & Hove Albion in die englische Premier League zurückzukehren. Der 34-jährige Mittelfeldspieler wird für schätzungsweise drei Millionen Euro transferiert, obwohl die Vereine keine offiziellen Angaben zur Ablösesumme gemacht haben. Groß, dessen Vertrag in Dortmund im Sommer ausgelaufen wäre, hatte bereits von 2017 bis 2024 für Brighton gespielt. Nach einem starken ersten Jahr beim BVB fand er sich zuletzt jedoch häufig auf der Ersatzbank wieder und wurde auch nicht mehr für die Nationalmannschaft berücksichtigt. Sein Wechsel nach Brighton ist für ihn eine Chance, sich für die bevorstehende WM zu empfehlen. Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl erklärte, dass Groß den Wunsch nach mehr Spielzeit geäußert habe, was zu seiner Entscheidung beigetragen habe. Kovac äußerte Bedauern über den Abgang und betonte, dass man Groß nicht im Weg stehen wollte.

Im Trainingslager in Marbella bereitet Kovac sein Team auf die zweite Saisonhälfte vor, die mit einem Spiel gegen Eintracht Frankfurt am 9. Januar beginnt. Während Groß nicht mehr mit nach Spanien gereist ist, sind andere Spieler wie Julien Duranville und Cole Campbell, die ebenfalls als Wechselkandidaten gelten, mitgeflogen. Für die Kaderplanung im Wintertransferfenster sind derzeit keine weiteren Transfers geplant, es sei denn, es ergibt sich eine Ausnahme.

Zusätzlich steht eine Geldstrafe für Nationalstürmer Karim Adeyemi im Raum, die nach einem Vorfall während eines Spiels gegen Borussia Mönchengladbach angekündigt wurde. Kovac erklärte, dass zunächst ein klärendes Gespräch mit Adeyemi stattfinden müsse, bevor die Strafe verhängt wird.

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 3,28EUR auf Tradegate (02. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.