    SUSS MicroTec: Finanzberichte 2026 – Chancen für Investoren entdecken!

    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo

    Die SUSS MicroTec SE hat am 2. Januar 2026 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte gemäß den §§ 114, 115 und 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) herausgegeben. In dieser Mitteilung wurden die Termine für die Veröffentlichung verschiedener Finanzberichte bekannt gegeben, die für Investoren und Marktteilnehmer von Bedeutung sind.

    Der Konzern-Jahresfinanzbericht wird am 30. März 2026 sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache veröffentlicht. Die Berichte werden auf der Unternehmenswebsite unter den Rubriken für Investoren bereitgestellt. Darüber hinaus plant SUSS MicroTec die Veröffentlichung einer Quartals-/Zwischenmitteilung für das erste Halbjahr am 7. Mai 2026, ebenfalls in beiden Sprachen. Ein weiterer wichtiger Bericht, der Konzern-Finanzbericht für das zweite Quartal, wird am 6. August 2026 veröffentlicht.

    SUSS MicroTec, ein führender Anbieter von Technologien für die Halbleiterindustrie, hat in den letzten Monaten eine positive Entwicklung in Bezug auf Aufträge und Projekte verzeichnet. Der ehemalige ASML-Manager und aktuelle Geschäftsführer des Unternehmens, Frick, äußerte sich optimistisch über die zukünftige Geschäftsentwicklung. Er betonte, dass SUSS MicroTec mehr Projekte gewinne, als verloren gingen, und dass das Unternehmen in der Lage sei, Lieferschwierigkeiten zu vermeiden. Dies sei insbesondere durch die neue Fabrik in Taiwan gewährleistet, die zusätzliche Kapazitäten schaffen soll, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden.

    Zusätzlich zu den finanziellen Aspekten hat SUSS MicroTec angekündigt, in die Forschung und Entwicklung zu investieren, während gleichzeitig in der Verwaltung Einsparungen vorgenommen werden. Dies könnte darauf hindeuten, dass das Unternehmen bestrebt ist, seine Innovationskraft zu stärken und wettbewerbsfähig zu bleiben, insbesondere in einem sich schnell verändernden Marktumfeld.

    Die Bekanntmachung und die positiven Äußerungen des Managements könnten potenzielle Investoren anziehen und zu einer erhöhten Kaufbereitschaft führen. Analysten und Marktbeobachter sind gespannt, welche Aufträge in den letzten drei Monaten eingegangen sind und wie sich dies auf die zukünftige Geschäftsentwicklung auswirken wird. Die kommenden Finanzberichte werden entscheidend sein, um die finanzielle Gesundheit und die strategische Ausrichtung von SUSS MicroTec zu bewerten.



    Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,87 % und einem Kurs von 40,90EUR auf Tradegate (02. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.



