Scout24 SE startet 500 Millionen Euro Aktienrückkauf – alle Details!

Die maximale Anzahl der zurückzukaufenden Aktien ist auf 7 Millionen begrenzt. Während bestimmter Zeiträume, insbesondere vor den Hauptversammlungen in den Jahren 2026, 2027 und 2028, werden keine Rückkäufe stattfinden, um die rechtssichere Durchführung dieser Versammlungen zu gewährleisten. Die erste Tranche sieht vor, dass bis zu 100 Millionen Euro in Aktien bis spätestens 2. Juli 2026 zurückgekauft werden, wobei die Anzahl der Aktien auf maximal 2,5 Millionen begrenzt ist.

Die Scout24 SE hat am 2. Januar 2026 eine Kapitalmarktinformation veröffentlicht, die die Details eines beschlossenen Aktienrückkaufprogramms bekanntgibt. Der Vorstand der Gesellschaft hat am 3. Dezember 2025, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, beschlossen, eigene Aktien im Volumen von bis zu 500 Millionen Euro zurückzukaufen. Der Rückkauf soll frühestens am 5. Januar 2026 beginnen und bis spätestens 30. Juni 2028 durchgeführt werden. In diesem Zeitraum werden die Aktien in mehreren Tranchen zurückgekauft, wobei die erste Tranche einen Wert von bis zu 150 Millionen Euro nicht überschreiten soll.

Der Rückkauf erfolgt unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben, insbesondere der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052. Der Preis pro Aktie darf nicht mehr als 10 % über dem durchschnittlichen Schlusskurs der letzten drei Börsentage liegen und nicht mehr als 20 % darunter. Zudem wird an einem Tag nicht mehr als 25 % des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens erworben.

Für die Durchführung des Rückkaufs wurde ein Kreditinstitut beauftragt, das unabhängig über den Zeitpunkt der Käufe entscheidet. Die Scout24 SE behält sich das Recht vor, das Mandat jederzeit zu ändern oder zu beenden. Informationen über die Rückkäufe werden gemäß den gesetzlichen Vorgaben veröffentlicht und sind auf der Unternehmenswebsite zugänglich.

Zusätzlich wurde am selben Tag eine Stimmrechtsmitteilung veröffentlicht, die besagt, dass BlackRock, Inc. am 29. Dezember 2025 einen Anteil von 6,94 % an den Stimmrechten der Scout24 SE erreicht hat. Dies umfasst sowohl direkte Stimmrechte als auch solche, die über Finanzinstrumente gehalten werden.

Insgesamt zeigt die Scout24 SE mit diesem Rückkaufprogramm und der Stimmrechtsmitteilung eine aktive Strategie zur Stärkung ihrer Marktposition und zur Rückführung von Kapital an die Aktionäre.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 85,20EUR auf Tradegate (02. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.