DIHK-Präsident fordert Kurswechsel: Gefahr der Deindustrialisierung droht!
DIHK-Präsident Peter Adrian hat einen grundlegenden Kurswechsel in der deutschen Klima- und Energiepolitik gefordert. In einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur äußerte er Bedenken, dass der aktuelle Weg ohne notwendige Korrekturen bedeutende Teile der Industrie gefährden könnte. Adrian warnte vor einer möglichen Deindustrialisierung, die dazu führen könnte, dass Deutschland Produkte aus Ländern importiert, in denen diese weniger effizient und mit höheren CO2-Emissionen hergestellt werden.
Adrian betonte, dass Deutschland nicht länger als „Besserwisser“ in der globalen Klimapolitik auftreten sollte. Stattdessen müsse ein integrativer Ansatz verfolgt werden, der andere Länder einbezieht. Die DIHK kritisiert nicht das Ziel der Klimaneutralität, sondern die hohen Kosten und den bisherigen Transformationsweg, insbesondere im Bereich der Energieversorgung. Eine von der DIHK in Auftrag gegebene Studie zeigt, dass die Energiewende in ihrer aktuellen Form für Unternehmen finanziell nicht tragbar ist. Hohe Investitionen in den Ausbau der Stromnetze, die Transformation industrieller Prozesse und neue Kraftwerke stellen erhebliche Kostentreiber dar, während die Energiekosten im internationalen Vergleich ebenfalls hoch sind.
Adrian wies darauf hin, dass Deutschland nur für etwa 1,5 Prozent der globalen CO2-Emissionen verantwortlich ist. Um die Klimaziele zu erreichen, sei eine internationale Abstimmung mit großen Wirtschaftsnationen unerlässlich. Deutschland hat seit 1990 48 Prozent der CO2-Emissionen eingespart, während viele andere Industrieländer ihre Emissionen erhöht haben. Adrian sieht die Notwendigkeit, dass die EU-Kommission kompensatorische Maßnahmen international zulässt, um die Klimaziele zu erreichen. Ein Beispiel für solche Maßnahmen wäre die Aufforstung im brasilianischen Regenwald, die einen signifikanten Beitrag zur CO2-Kompensation leisten könnte.
Zusammenfassend fordert Adrian mehr Pragmatismus in der Klimapolitik und eine stärkere internationale Zusammenarbeit, um die globalen Klimaziele effektiv zu erreichen. Der Fokus sollte weniger auf nationalen Alleingängen liegen, sondern auf einer koordinierten globalen Strategie, die auch die wirtschaftlichen Realitäten der Industrie berücksichtigt.
Kohlendioxid wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 88,02EUR auf Ariva Indikation (02. Januar 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.
