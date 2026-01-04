DIHK-Präsident fordert Kurswechsel: Gefahr der Deindustrialisierung droht!

DIHK-Präsident Peter Adrian hat einen grundlegenden Kurswechsel in der deutschen Klima- und Energiepolitik gefordert. In einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur äußerte er Bedenken, dass der aktuelle Weg ohne notwendige Korrekturen bedeutende Teile der Industrie gefährden könnte. Adrian warnte vor einer möglichen Deindustrialisierung, die dazu führen könnte, dass Deutschland Produkte aus Ländern importiert, in denen diese weniger effizient und mit höheren CO2-Emissionen hergestellt werden.

Adrian betonte, dass Deutschland nicht länger als „Besserwisser“ in der globalen Klimapolitik auftreten sollte. Stattdessen müsse ein integrativer Ansatz verfolgt werden, der andere Länder einbezieht. Die DIHK kritisiert nicht das Ziel der Klimaneutralität, sondern die hohen Kosten und den bisherigen Transformationsweg, insbesondere im Bereich der Energieversorgung. Eine von der DIHK in Auftrag gegebene Studie zeigt, dass die Energiewende in ihrer aktuellen Form für Unternehmen finanziell nicht tragbar ist. Hohe Investitionen in den Ausbau der Stromnetze, die Transformation industrieller Prozesse und neue Kraftwerke stellen erhebliche Kostentreiber dar, während die Energiekosten im internationalen Vergleich ebenfalls hoch sind.