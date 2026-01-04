Anleihekurse fallen zu Jahresbeginn: Eurozone unter Druck – Was jetzt?

Die Abwärtsbewegung der Anleihekurse wurde durch die positive Stimmung an den Aktienmärkten beeinflusst, die Anleger dazu veranlasste, risikoreichere Anlagen zu bevorzugen. Das Handelsvolumen zu Jahresbeginn blieb jedoch relativ gering, was auf eine zurückhaltende Marktaktivität hindeutet. In Bezug auf wirtschaftliche Daten gab es nur wenige Impulse, die den Anleihemarkt hätten bewegen können.

Am Freitag, dem ersten Handelstag des Jahres, verzeichneten die Kurse deutscher Staatsanleihen einen Rückgang. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,30 Prozent auf 127,20 Punkte, während die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe auf 2,89 Prozent anstieg. Diese Entwicklung spiegelt einen allgemeinen Trend wider, da auch in den meisten anderen Ländern der Eurozone die Renditen zulegten.

Besonders die schwachen Industriezahlen aus der Eurozone trugen nicht zur Stabilisierung der Anleihekurse bei. Der Einkaufsmanagerindex, der von S&P Global erhoben wird, fiel im Dezember stärker als zunächst erwartet. Dieser Indikator deutet auf eine anhaltende Schrumpfung der Industrie hin, was insbesondere für die Länder Italien und Spanien besorgniserregend ist. In diesen beiden Ländern signalisiert der Index eine signifikante Rücknahme der industriellen Produktion, was die Marktteilnehmer zusätzlich verunsicherte.

Trotz dieser negativen Wirtschaftsdaten blieb die Reaktion des Anleihemarktes begrenzt. Die Marktteilnehmer scheinen sich vorerst auf die positiven Entwicklungen an den Aktienmärkten zu konzentrieren, was die Nachfrage nach sicheren Anlagen wie Staatsanleihen dämpft.

Insgesamt zeigt der Rückgang der Anleihekurse und der Anstieg der Renditen, dass die Märkte in einer Phase der Unsicherheit sind, in der positive Marktstimmungen und schwache Wirtschaftsdaten aufeinanderprallen. Anleger müssen die weitere Entwicklung der wirtschaftlichen Indikatoren und deren Einfluss auf die Geldpolitik im Auge behalten, um fundierte Entscheidungen treffen zu können. Der Start ins neue Jahr könnte somit von einer erhöhten Volatilität geprägt sein, während die Märkte auf klare Signale aus der Wirtschaft warten.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 127,0EUR auf L&S Exchange (02. Januar 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.