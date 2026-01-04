    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa
    Flughafen Stuttgart 2024: Passagierzahlen weiter im Sinkflug – Was nun?

    Foto: Daniel Bockwoldt - dpa

    Der Flughafen Stuttgart zeigt sich im Jahr 2024 weiterhin von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen. Laut vorläufigen Berechnungen des Airport-Chefs Ulrich Heppe wurden im vergangenen Jahr etwa 9,6 Millionen Passagiere gezählt, was einen leichten Rückgang im Vergleich zu 2023 mit 9,1 Millionen Fluggästen darstellt. Für das laufende Jahr rechnet Heppe aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Lage in Baden-Württemberg mit einem weiteren Rückgang auf etwa 9,4 Millionen Passagiere. Vor der Pandemie lag die Passagierzahl noch bei über 12,7 Millionen, was die Dimension der Erholung verdeutlicht.

    Heppe betont die Bedeutung des Flughafens für die regionale Wirtschaft, da viele Unternehmen sich in der Umgebung angesiedelt haben, um von der Nähe zum Flughafen zu profitieren. Die stagnierende Wirtschaft hat jedoch auch Auswirkungen auf die Nachfrage nach Geschäftsreisen, weshalb der touristische Markt momentan eine zentrale Rolle spielt.

    Im Vergleich dazu verzeichnet der Hamburger Flughafen eine stabilere Entwicklung. Im Jahr 2024 zählte die städtische Betreibergesellschaft rund 14,8 Millionen Passagiere, was eine ähnliche Zahl wie im Vorjahr darstellt. Der Geschäftsführer Christian Kunsch weist darauf hin, dass 2025 für die Luftfahrt in Deutschland herausfordernd war, insbesondere im inländischen Verkehr. Die Passagierzahlen in Hamburg liegen jedoch weiterhin unter dem Niveau von 2019, mit einer Erholungsrate von etwa 86 Prozent.

    Für das laufende Jahr erwartet der Hamburger Flughafen einen leichten Anstieg der Passagierzahlen. Um den Komfort der Reisenden zu verbessern, sind Modernisierungen von Sanitäranlagen, Aufzügen, Rolltreppen und Wartebereichen geplant. Der Flughafen bietet eine Vielzahl von Verbindungen an, mit rund 55 Fluggesellschaften, die etwa 120 Direktziele, darunter 20 Drehkreuzflughäfen, anfliegen.

    Der verkehrsreichste Tag des Jahres in Hamburg war der 19. Oktober, als rund 59.000 Passagiere den Flughafen nutzten. Diese Zahlen verdeutlichen die anhaltende Bedeutung der Flughäfen für die Mobilität und die wirtschaftliche Vernetzung, auch wenn die vollständige Erholung von den pandemiebedingten Rückschlägen noch aussteht.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
