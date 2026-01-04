„aap Implantate AG: Korrektur der Stimmrechte auf 14.697.558 bekannt gegeben“

In der korrigierten Mitteilung wird die neue Gesamtzahl der Stimmrechte auf 14.697.558 festgelegt. Dies stellt eine Erhöhung im Vergleich zur vorherigen Angabe von 13.909.408 Stimmrechten dar, die ebenfalls am selben Tag veröffentlicht wurde. Beide Mitteilungen betonen, dass es sich um eine Ausgabe von Bezugsaktien handelt, die gemäß § 41 Abs. 2 WpHG erfolgt. Es wurden keine Mehrstimmrechte angegeben, was bedeutet, dass alle Stimmrechte gleichwertig sind.

Am 2. Januar 2026 veröffentlichte die aap Implantate AG eine Korrektur ihrer vorherigen Mitteilung zur Gesamtzahl der Stimmrechte, die ursprünglich um 15:11 Uhr CET/CEST bekannt gegeben wurde. Diese Mitteilung ist im Rahmen der gesetzlichen Anforderungen gemäß § 41 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) erfolgt, mit dem Ziel, die Informationen europaweit zu verbreiten.

Die aap Implantate AG hat ihren Sitz in Berlin und ist in der Medizintechnikbranche tätig, insbesondere in der Entwicklung und Herstellung von Implantaten und Instrumenten für die Orthopädie und Traumatologie. Die Veröffentlichung der Stimmrechtsmitteilung ist ein wichtiger Schritt für die Transparenz und die Einhaltung der regulatorischen Anforderungen, die für börsennotierte Unternehmen gelten. Solche Mitteilungen sind entscheidend für Investoren und Marktteilnehmer, da sie Informationen über die Stimmrechtsverhältnisse und die Kapitalstruktur des Unternehmens bereitstellen.

Die Korrektur der Stimmrechtsmitteilung zeigt die Sorgfalt, mit der die aap Implantate AG ihre Informationspflichten erfüllt. Die Veröffentlichung wurde über den EQS News-Service, einen Anbieter für die Verbreitung von Unternehmensnachrichten, bereitgestellt. Dieser Service gewährleistet, dass die Informationen rechtzeitig und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben an die Öffentlichkeit gelangen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die aap Implantate AG am 2. Januar 2026 eine Korrektur ihrer Stimmrechtsmitteilung veröffentlichte, die die Gesamtzahl der Stimmrechte auf 14.697.558 aktualisiert. Diese Maßnahme ist Teil der regulatorischen Anforderungen und dient der Transparenz gegenüber Investoren und der Öffentlichkeit. Die aap Implantate AG bleibt somit verpflichtet, ihre Informationen klar und präzise zu kommunizieren, um das Vertrauen der Marktteilnehmer zu stärken.

Die aap Implantate Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,76 % und einem Kurs von 1,380EUR auf Tradegate (02. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.