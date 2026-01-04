Knorr-Bremse kündigt wichtige Finanzberichte für 2026 an – Termine im Überblick!

Für das Jahr 2026 sind mehrere wichtige Berichte geplant. Der Konzern-Jahresfinanzbericht wird am 19. März 2026 veröffentlicht, sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache. Die entsprechenden Dokumente werden auf der Unternehmenswebsite unter den Rubriken für Finanzpublikationen bereitgestellt.

Die Knorr-Bremse Aktiengesellschaft hat am 2. Januar 2026 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte herausgegeben. Diese Mitteilung, die durch den EQS News-Service übermittelt wurde, informiert über die bevorstehenden Termine für die Veröffentlichung von Quartals- und Jahresfinanzberichten.

Zusätzlich wird ein Konzern-Finanzbericht für das zweite Quartal am 30. Juli 2026 veröffentlicht. Auch dieser Bericht wird in beiden Sprachen verfügbar sein. Die erste Quartals-/Zwischenmitteilung des Jahres wird am 7. Mai 2026 veröffentlicht, gefolgt von einer weiteren Quartals-/Zwischenmitteilung, die für den 29. Oktober 2026 angesetzt ist.

Die Bekanntmachung unterstreicht die Verpflichtung von Knorr-Bremse zur Transparenz und zur Einhaltung gesetzlicher Meldepflichten gemäß den §§ 114, 115 und 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG). Die Finanzberichte sind für Investoren, Analysten und andere Interessierte von Bedeutung, da sie Einblicke in die finanzielle Lage und die Geschäftsentwicklung des Unternehmens bieten.

Knorr-Bremse, mit Sitz in München, ist ein führender Anbieter von Bremssystemen und anderen sicherheitsrelevanten Systemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Die Veröffentlichung der Finanzberichte ist ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenskommunikation und dient dazu, das Vertrauen der Stakeholder zu stärken.

Die Mitteilung enthält auch Informationen über die Internetadresse, unter der die Berichte abgerufen werden können: https://ir.knorr-bremse.com/financial-publications-presentations für die deutsche Version und https://ir.knorr-bremse.com/en/financial-publications-presentations für die englische Version.

Insgesamt zeigt die Vorabbekanntmachung, dass Knorr-Bremse weiterhin bestrebt ist, eine klare und zeitnahe Kommunikation mit seinen Investoren und der Öffentlichkeit aufrechtzuerhalten, was für die Markttransparenz und das Vertrauen in das Unternehmen von entscheidender Bedeutung ist.

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 95,80EUR auf Tradegate (02. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.