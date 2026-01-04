H2 Core AG: Finanzberichte 2024/2025 – Wichtige Termine und Infos!

Für das Geschäftsjahr 2025 plant die H2 Core AG die Veröffentlichung des Konzern-Finanzberichts für das zweite Quartal (Q2) am 28. Februar 2026. Dieser Bericht wird sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache zur Verfügung stehen. Die entsprechenden Informationen können auf der Unternehmenswebsite unter den Rubriken für Investoren abgerufen werden: https://h2core.com/investor-relations/finanzkalender/ für die deutsche Version und https://h2core.com/en/investor-relations/financial-calendar/ für die englische Version.

Die H2 Core AG hat am 2. Januar 2026 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte für die Geschäftsjahre 2024 und 2025 herausgegeben. Diese Mitteilung erfolgt gemäß den §§ 114, 115 und 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) und wurde über den EQS News-Service verbreitet, der für die rechtlichen Meldepflichten und Unternehmensnachrichten zuständig ist.

Zusätzlich wird für das Geschäftsjahr 2024 der Konzern-Jahresfinanzbericht ebenfalls am 28. Februar 2026 veröffentlicht. Auch dieser Bericht wird in beiden Sprachen bereitgestellt und ist über die gleichen Links zugänglich.

Die H2 Core AG hat ihren Sitz in Heide, Deutschland, und ist in der Wasserstofftechnologie tätig, was sich in ihrem Fokus auf nachhaltige Energielösungen widerspiegelt. Die Bekanntmachung der Finanzberichte ist ein wichtiger Schritt für das Unternehmen, um Transparenz gegenüber Investoren und der Öffentlichkeit zu gewährleisten. Die Veröffentlichung der Berichte wird erwartet, um Einblicke in die finanzielle Lage und die Geschäftsentwicklung der H2 Core AG zu geben, insbesondere in einem sich schnell verändernden Marktumfeld, das durch den Übergang zu erneuerbaren Energien geprägt ist.

Die Bekanntmachung unterstreicht die Verpflichtung der H2 Core AG zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und zur Bereitstellung relevanter Informationen für ihre Stakeholder. Die Veröffentlichung der Finanzberichte wird von Analysten und Investoren aufmerksam verfolgt, da sie entscheidende Informationen über die zukünftige Ausrichtung und die wirtschaftliche Stabilität des Unternehmens liefern können.

Insgesamt zeigt die Vorabbekanntmachung, dass die H2 Core AG aktiv an der Kommunikation mit ihren Investoren arbeitet und sich auf die bevorstehenden Berichte vorbereitet, die für die Beurteilung ihrer finanziellen Performance von großer Bedeutung sind.

