Gold unter Druck – droht dem Goldpreis jetzt eine Neubewertung?

In der medialen Berichterstattung hat sich die Stimmung gedreht. Überbot man sich noch bis zuletzt mit möglichen Preiszielen für Gold und Silber, dominieren aktuell eher Begriffe wie Crash und Trendwende. Doch ist dem so? Stehen die Edelmetalle tatsächlich vor einer Trendwende? Eine Bestandsaufnahme…

Die letzten Handelstage gestalteten sich alles andere als ruhig. Vor allem für Silber, Platin und Palladium wurde es zwischenzeitlich ruppig. Den drei Überfliegern wurden ordentlich die Flügel gestutzt; zumindest vorerst. Und auch der Goldpreis konnte sich dem Ganzen nicht entziehen und geriet unter Druck. So langsam legt sich der Staub. Das gibt den Blick frei.

Gold bleibt in der Spur – Rallyefortsetzung wohl nur Frage der Zeit

Warum Silber trotz Turbulenzen im Jahr 2026 unverändert enormes Potenzial bietet, wurde gestern an dieser Stelle erörtert. Und auch für Gold sind die Perspektiven auf mittlere und lange Sicht nach wie vor ungetrübt. Die fundamentalen Preistreiber sind intakt. Die Preisverwerfungen der letzten Tage waren technisch motiviert und wohl auch zu einem gewissen Teil ein Ergebnis des Jahreswechsel und dem damit verbundenen eingeschränkten Handel an den westlichen Börsen.

Der Goldpreis macht aus charttechnischer Sicht unverändert einen exzellenten Eindruck. Das legt die unmittelbare Fortsetzung der Rallye als übergeordnetes Szenario nahe. Gold scheiterte unmittelbar vor dem Jahreswechsel mit dem Versuch, sich oberhalb von 4.500 US-Dollar festzusetzen.

Gewinnmitnahmen vereitelten den Vorstoß. Der Edelmetall könnte noch eine gewisse Zeit an dem Fehlschlag zu knabbern haben, doch solange die zentralen Unterstützungen bei 4.000 US-Dollar und 3.800 US-Dollar intakt sind, steht einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung aus charttechnischer Sicht nichts im Wege. Das zuletzt thematisierte Preisziel von 5.000 US-Dollar ist unverändert aktiv.

Bislang bewährte Preistreiber werden auch 2026 aktuell bleiben

Die imposante Goldpreisrallye der letzten Jahre wurde maßgeblich von den massiven Gold-Käufen der Noten- und Zentralbanken und kräftig anziehenden Käufen von physisch besicherten Gold-ETFs getragen. Dem US-Dollar, einstmals auch als sicherer Hafen bekannt, wurde in den letzten Monaten peu à peu das Vertrauen seitens der Noten- und Zentralbanken entzogen. Das hatte bekanntermaßen diverse Gründe. Die Aussicht auf weiter sinkende Leitzinsen, die nicht zuletzt aufgrund des jüngst veröffentlichten FOMC-Protokolls neue Nahrung bekam, schwächt den Greenback darüber hinaus. Der US-Dollar-Index notiert unterhalb von 100 Punkten und verdeutlicht damit die Misere des Greenbacks. Ein zeitnahes Ende der US-Dollar-Schwäche ist nicht auszumachen – gerade vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden Neubesetzung des Chef-Postens der US-Notenbank im Mai könnte es sogar noch turbulenter werden.

Die zahlreichen geo- und wirtschaftspolitischen Brandherde veranlassten in den letzten Monaten immer mehr Anleger und Investoren zur Flucht in sichere Anlagen. Gold und Silber aber auch Platin erfreuten sich diesbezüglich großer Beliebtheit. So entwickelten sich nicht zuletzt die physisch besicherten Gold-ETFs zu einem wesentlichen Faktor für den Goldpreis.

Die starke Bestandsentwicklung des SPDR Gold Shares, des weltgrößten physisch besicherten Gold-ETF steht hier nur stellvertretend für einen ganzen Sektor.

Gold-ETF-Investoren bleiben an Bord

Zum Zeitpunkt der letzten Betrachtung der Bestandsentwicklung des SPDR Gold Shares war ein regelrechter Ansturm zu verzeichnen. In den Tagen vor dem Jahreswechsel griffen Anleger und Investoren noch einmal kräftig zu. Die Kauflaune ließ zuletzt etwas nach. Der SPDR Gold Shares verzeichnete zum Jahresauftakt rückläufige Bestände. Das ist noch nichts Bedrohliches, dennoch sollten die weiteren Entwicklungen im Auge behalten werden. Im Allgemeinen ist die Bestandsentwicklung eine gute Möglichkeit, die Stimmung im Goldsektor zu erfassen.

Fazit - Droht dem Goldpreis jetzt eine Neubewertung?

Eine Neubewertung des Goldpreises im negativen Sinne (also eine Reduzierung der Preisziele) ist noch kein Thema. Allerdings könnte es rasch zu einer Neubewertung im positiven Sinne kommen. Vor allem die Geopolitik mahnt derzeit zur Vorsicht – Venezuela, Syrien, Iran und nicht zuletzt die Ukraine könnten Anleger und Investoren verstärkt in sichere Häfen treiben.

Neben Gold dürften daher auch die Aktien der Goldproduzenten im Fokus bleiben. Barrick Mining, Newmont Corp., Agnico Eagle Mines, Kinross Gold & Co. stellen weiterhin exzellente Alternativen dar. Die aktuelle Korrektur hat auch die Produzenten erfasst. Dabei könnten sich in ausgesuchten Werten bereits kurzfristige interessante Einstiegsgelegenheiten kreieren.

Kurzum. Wenn es darum geht, die Favoriten für 2026 zu benennen, kommt man an Gold und Silber nicht vorbei. Allerdings hat mit Kupfer ein anderes Metall durchaus gute Chancen, die beiden sogar noch in den Schatten zu stellen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

