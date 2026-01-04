    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMagyar Telekom Tavkozlesi Nyrt AktievorwärtsNachrichten zu Magyar Telekom Tavkozlesi Nyrt

    Einkommen mit Aktien

    Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

    Wachsende Dividenden, solide Finanzen und verlässliche Ertragsentwicklung: Diese Aktie könnte der perfekte Baustein für passives Einkommen sein.

    Foto: Kirill Sh - Unsplash

    Magyar Telekom Tavkozlesi Nyrt ist der führende Telekommunikationsanbieter in Ungarn, bekannt für umfassende Kommunikationslösungen. Es bietet Festnetz, Mobilfunk, Internet, TV und IT-Dienstleistungen. Als Marktführer konkurriert es mit Vodafone, Telenor und UPC. Starke Markenpräsenz und Innovationskraft im digitalen Bereich sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Magyar Telekom Tavkozlesi Nyrt nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Magyar Telekom Tavkozlesi Nyrt gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +5,93 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +65,84 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 1,48 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Magyar Telekom Tavkozlesi Nyrt verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +5,93 %.
    Mit +5,93 % Dividendenrendite bietet Magyar Telekom Tavkozlesi Nyrt ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +65,84 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Magyar Telekom Tavkozlesi Nyrt für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +5,93 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 1,48.
    Magyar Telekom Tavkozlesi Nyrt weißt eine Marktkapitalisierung von 4,04 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +5,93 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Magyar Telekom Tavkozlesi Nyrt Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.01.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Magyar Telekom Tavkozlesi Nyrt Aktie. Mit einer Performance von 0,00 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Beispielrechnung für 6.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 6.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +5,93 %, eine Investition von etwa 101.181 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2025 1,407000 +128,78 % +5,93 %
    2024 0,615000 +37,58 % +4,81 %
    2023 0,447000 +140,32 % +6,90 %
    2022 0,186000 0,00 % +3,35 %

    Warum Magyar Telekom Tavkozlesi Nyrt für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +5,93 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +65,84 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 1,48
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Magyar Telekom Tavkozlesi Nyrt

    0,00 %
    +1,31 %
    +1,75 %
    +16,35 %
    ISIN:US5597761098WKN:910447

    Magyar Telekom Tavkozlesi Nyrt Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,31 %
    1 Monat +1,75 %

    Informationen zur Magyar Telekom Tavkozlesi Nyrt Aktie

    Es gibt 177 Mio. Magyar Telekom Tavkozlesi Nyrt Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,04 Mrd. € wert.

    Magyar Telekom Tavkozlesi Nyrt Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Magyar Telekom Tavkozlesi Nyrt Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Magyar Telekom Tavkozlesi Nyrt Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.





